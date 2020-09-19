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تطبيق إجراءات السلامة من فيروس "كورونا" في مقر وزارة التعليم بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:05 - 19 سبتمبر 2020
وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله
تقارير
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أكد مدير العلاقات العامة والدولية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، معتصم الميناوي، اليوم السبت، أن وزارته جهزت أماكن استقبال المراجعين لتصديق واستخراج الشهادات واستلام معاملات المنح في مقر الوزارة بوسط مدينة غزة، وفق إجراءات السلامة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الميناوي، ان لجنة الطوارئ المركزية بالوزارة وبالتعاون مع الادارة العامة للوازم ودائرة الخدمات قررت اتباع تلك الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الجسدي، من خلال توزيع الكراسي بشكل متباعد وفصل المراجعين عن الموظفين وفصل مراجعين تصديقات التعليم العالي عن مراجعي تصديقات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ عقمت أماكن تواجد الموظفين والمراجعين وتزويد المكاتب ومداخل الوزارة بالمعقم والكمامات واجراءات السلامة المتبعة واجهزة فحص الحرارة، وكذلك التجهيز لتسجيل اسماء وارقام جوالات وتاريخ وساعة الوصول للمقر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، عن تسجيل (90) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ، ليرفع إجمالي الاصابات منذ مارس الماضي 2313مصاباً.

وأشارت وزارة الصحة خلال البيان اليومي، الى تعافي 18 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ،  في حين بلغت اعداد حالات نشطة حاليا 1810 حالة ، واستقرار حالات الوفاة عند 17 حالة .

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