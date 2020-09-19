"حماس" تدعو الحكومات العربية الاصغاء لشعوبها رفضًا للتطبيع

دعا المتحدث باسم حركة "حماس" حازن قاسم، اليوم السبت، الحكومات العربية الإصغاء لصوت الشعوب الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء تعقيب حركة "حماس"، بعد خروج مظاهرات في بعض البلدان العربية، رفضًا للتطبيع مع (إسرائيل).

واعتبر قاسم، في تصريحات صحفية، خروج المظاهرات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال في بلدان عربية، "إدراك منهم لخطورة التطبيع مع الاحتلال".

وقال قاسم: إنّ "المظاهرات التي خرجت في بلدان عربية تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع".

وأضاف: أن "الشعوب تدرك بضميرها القومي خطورة توقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال"، لافتًا إلى أنها ما زالت وستبقى "تعتبر فلسطين القضية العربية المركزية وأن الاحتلال الصهيوني هو عدوه المركزي".

وطالب قاسم، من المكونات الحزبية والمجتمعية والأهلية في كل الدول العربية بـ"إعلاء صوتهم الرافض للتطبيع بعض الدول علاقتها مع الاحتلال الصهيوني".