صحة غزة: نقص حاد في "مسحات" و"كتات" المستخدمة لفحص فيروس "كورونا"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم السبت، أن المختبر المركزي بغزة يُعاني من نقص شديد في المعدات الطبية المستخدمة في فحص فيروس كورونا المستجد، ومهددة بالتوقف ما يتم توفير المواد المطلوبة لاستمرار عمله.

وأوضح القدرة لوكالة شهاب" أن مسحات وكتات الفحص المخبري على وشك النفاذ وتكفي 48 ساعة فقط، وتابع بالقول: إنه "من الممكن أن يؤثر سلبًا على سير عملية التقصي الوبائي للفيروس في القطاع".

وأضاف القدرة، أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا تكفي لساعات قليلة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، عن تسجيل (90) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ، ليرفع إجمالي الاصابات منذ مارس الماضي 2313مصاباً.

وأشارت وزارة الصحة خلال البيان اليومي، الى تعافي 18 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، في حين بلغت اعداد حالات نشطة حاليا 1810 حالة ، واستقرار حالات الوفاة عند 17 حالة .