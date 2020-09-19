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جرافات الاحتلال تقلع 200 شجرة مثمرة غرب سلفيت في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 18:37 - 19 سبتمبر 2020
جرافات الاحتلال تقلع اشجار في سلفيت جرافات الاحتلال تقلع اشجار في سلفيت
تقارير
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اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نحو 200 شجرة بعد اقتحام أراضي الفلسطينيين الواقعة غرب بلدة سلفيت بالقدس المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن جرافات الاحتلال بحماية الجنود الاسرائيليين أقلعت الأشجار المثمرة، تعود ملكيتها للمواطن سليم خليل في بلدة بديا غرب سلفيت، مشيرين إلى أن بعض الأشجار تصل اعمارها 20 عامًا.

وتتنوع الأشجار المقتلعة ما بين الزيتون والتين والعنب والخوخ والليمون واللوزيات المثمرة والمعمرة، في منطقة خلة حسان.

وقبل شهرين، اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 200 شجرة زيتون في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وشرع مستوطنون إسرائيليون، الخميس، أعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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