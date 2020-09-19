معروف: سنتخذ اجراءات لانهاء مهزلة المولدات الكهربائية ومصلحة الناس في المقدمة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الازمة لإنهاء مهزلة اصحاب مولدات الكهربائية وعدم استجابتهم لتسعيرة سلطة الطاقة التي تم تحديديها مسبقًا.

وقال معروف في تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعته وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية": مصلحة الناس مقدمة على أي اعتبار, والقرار الحكومي الواضح هو المضي قدما في تنفيذ القرار بعد استنفاذ كافة الاجراءات والشروط اللازمة.

وأضاف: "كنا نأمل بإنهاء قضية تحديد تسعيرة الكهرباء, بشكل يعكس طبيعة الدور الأخلاقي من أصحاب المولدات في الوقوف بجانب أبناء شعبهم, لكن بعض الأشخاص دفعوا لتوتير الموقف واعتباره قضية سجالية مع سلطة الطاقة.

المولدات الكهربائية في غزة

وأشار إلى أن الأزمة التي اختلقتها رابطة المولدات بعد تحديد تسعيرة الكهرباء من مولدات الشوارع, تقدمت سلطة الطاقة بشكوى رسمية اتجاه الشخص الذي رفض الالتزام بتسعيرة كهرباء المولدات, وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه"

وأكد معروف أن مرحلة القرار وما بعده يختلف تماما عن كل آليات التعامل قبل اتخاذ القرار, ويتم متابعة كافة مستجدات القضية، مشددًا على أن الحكومة لن تترك المواطن رهينة لتصرفات بعض الأشخاص.

وطمأن معروف المواطن بأن الجهات الحكومية وسلطة الطاقة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء هذه المهزلة التي تسيء لكل من يشارك فيها ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه خدمة الناس.