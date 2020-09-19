جريدة سعودية تفاجئ قراءها.. وخارجية الاحتلال تعلق

أثار موقع سعودي جدلا واسعا، باحتفائه بالأعياد اليهوية، التي بدأت الأسبوع الحالي وتستمر نحو ثلاثة أسابيع.

وغير موقع "عرب نيوز" الناطق بالإنجليزي، والمملوك للشركة السعودية للأبحاث والنشر، الصورة الشخصية لحسابه عبر "تويتر"، بعبارة مهنئة لليهود في أعيادهم، كما وضع الحساب عبارة "شانا توفا" (عيد سعيد) في غلاف حسابه.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على ما قامت به الجريدة السعودية، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" بالقول: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".