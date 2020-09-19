تحظى اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020 على متابعة واهتمامًا كبيرن حيث زادت عمليات البحث على اسعار الذهب في لبنان خلال الساعات الماضية.

ولا يزال سعر الذهب في الجمهورية اللبنانية يحظى باهتمام كبير نظرًا لما تشهده لبنان من تدهور كبير في الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هذه المقالة سنقدم لكم اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020 بجميع عياراته والتي جاءت تشمل (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 94,843 ليرة $62.70

سعر الذهب عيار 22 86,940 ليرة $57.47

اسعار الذهب عيار 21 82,990 ليرة $54.86

اسعار الذهب عيار 18 71,134 ليرة $47.02

سعر الذهب عيار 14 55,326 ليرة $36.57

سعر الذهب عيار 12 47,422 ليرة $31.35

اسعار أوقية الذهب 2,949,628 ليرة $1,950

اسعار جنيه الذهب 663,919 ليرة $438.89

اسعار كيلو الذهب 94,843,337 ليرة $62,698

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 سبتمبر 95,183 83,287 71,388 55,524 47,592

17 سبتمبر 94,786 82,940 71,091 55,292 47,393

16 سبتمبر 95,413 83,489 71,561 55,658 47,707

15 سبتمبر 95,030 83,153 71,274 55,435 47,515

14 سبتمبر 95,564 83,621 71,674 55,746 47,782

13 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

12 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

11 سبتمبر 94,567 82,748 70,927 55,165 47,284

10 سبتمبر 94,673 82,841 71,006 55,226 47,336

9 سبتمبر 95,025 83,149 71,270 55,432 47,513