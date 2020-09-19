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اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 18:04 - 19 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 19 - 9 -2020 اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 19 - 9 -2020
تقارير
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تحظى اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020 على متابعة واهتمامًا كبيرن حيث زادت عمليات البحث على اسعار الذهب في لبنان خلال الساعات الماضية.

ولا يزال سعر الذهب في الجمهورية اللبنانية يحظى باهتمام كبير نظرًا لما تشهده لبنان من تدهور كبير في الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وفي هذه المقالة سنقدم لكم اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020 بجميع عياراته والتي جاءت تشمل (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

 

اسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 19 – 9 -2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 94,843 ليرة   $62.70

سعر الذهب عيار 22  86,940 ليرة   $57.47

اسعار الذهب عيار 21 82,990 ليرة   $54.86

اسعار الذهب عيار 18 71,134 ليرة   $47.02

سعر الذهب عيار 14  55,326 ليرة   $36.57

سعر الذهب عيار 12  47,422 ليرة   $31.35

اسعار أوقية الذهب     2,949,628 ليرة       $1,950

اسعار جنيه الذهب      663,919 ليرة $438.89

اسعار كيلو الذهب      94,843,337 ليرة     $62,698

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

18 سبتمبر     95,183       83,287       71,388       55,524       47,592

17 سبتمبر     94,786       82,940       71,091       55,292       47,393

16 سبتمبر     95,413       83,489       71,561       55,658       47,707

15 سبتمبر     95,030       83,153       71,274       55,435       47,515

14 سبتمبر     95,564       83,621       71,674       55,746       47,782

13 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

12 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

11 سبتمبر     94,567       82,748       70,927       55,165       47,284

10 سبتمبر     94,673       82,841       71,006       55,226       47,336

9 سبتمبر      95,025       83,149       71,270       55,432       47,513

 

 

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