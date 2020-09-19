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اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-9-2020

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 17:53 - 19 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020 اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 - 9 - 2020
تقارير
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تشهد اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-9-2020 ارتفاعًا وهبوطًا مستمرًا بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وتحظى اسعار الذهب في مصر اهتمامًا كبيرًا لدى الكثير من شرائح المجتمع المصري الكبير، لا سيما فئتي الشباب والفتيات وفئة التجار المصريين.

وسعر الذهب يتغير كل 12 ساعة في جمهورية مصر العربية وجميع دول العالم وفي هذه المقالة سنتحدث عن سعر الذهب اليوم في مصر بجميع عياراته التي تتمثل بـ (عيار 24, 22, 18, 14, 12)

 

اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19-9-2020

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       971 إلى 974

عيار 22       890 إلى 893

عيار 21       850 إلى 852

عيار 18       729 إلى 730

عيار 14       567 إلى 568

عيار 12       486 إلى 487

الاونصة        30,211 إلى 30,283

الجنيه الذهب   6,800 إلى 6,816

الكيلو   971,429 إلى 973,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 988.04 جنيه $62.70

سعر الذهب عيار 22  905.71 جنيه $57.47

اسعار الذهب عيار 21 864.56 جنيه $54.86

اسعار الذهب عيار 18 741.04 جنيه $47.02

سعر الذهب عيار 14  576.36 جنيه $36.57

سعر الذهب عيار 12  494.02 جنيه $31.35

سعر الذهب عيار 9    370.52 جنيه $23.51

اسعار أوقية الذهب     30,728 جنيه  $1,950

اسعار جنيه الذهب      6,916 جنيه   $438.89

اسعار كيلو الذهب      988,044 جنيه        $62,698

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, September 19, 2020 03:45 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

18 سبتمبر     987.88       864.42       740.92       576.27       493.94

17 سبتمبر     986.49       863.20       739.88       575.46       493.25

16 سبتمبر     993.19       869.06       744.90       579.36       496.59

15 سبتمبر     990.04       866.31       742.54       577.53       495.02

14 سبتمبر     992.22       868.22       744.18       578.80       496.11

13 سبتمبر     984.56       861.51       738.43       574.33       492.28

12 سبتمبر     983.57       860.64       737.69       573.75       491.78

11 سبتمبر     983.30       860.41       737.49       573.59       491.65

10 سبتمبر     986.98       863.62       740.24       575.74       493.49

9 سبتمبر      988.25       864.74       741.20       576.48       494.12

 

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