الصحة تحذر من توقف المختبر المركزي بسبب نفاد مسحات فحص كورونا

أعلن مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أيمن الحلبي أنَّ وزارته تعاني من نقصٍ حادٍ في عدد المسحات المستخدمة لفحص كورونا، إذ أنها لا تكفي سوى لساعات قليلة.

واوضح الحلبي في تصريحات صحفي أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا تكفي لساعات قليلة فقط، وأنَّ المختبر المركزي سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات كورونا.

وأشار إلى ان الوزارة أطلعت الوفد الحكومة في رام الله على مستلزمات القطاع الصحية، لافتاً إلى انَّ أزمة خطيرة تلوح في الأفق.

وطالب الحلبي وزارة الصحة في رام الله بضرورة توفير مساعدة عاجلة للمختبر المركزي.