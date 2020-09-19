ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ازمة خطيرة تلوح بالأفق

الصحة تحذر من توقف المختبر المركزي بسبب نفاد مسحات فحص كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:49 - 19 سبتمبر 2020
مختبرات كورونا مختبرات كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أيمن الحلبي أنَّ وزارته تعاني من نقصٍ حادٍ في عدد المسحات المستخدمة لفحص كورونا، إذ أنها لا تكفي سوى لساعات قليلة.

واوضح الحلبي في تصريحات صحفي أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا تكفي لساعات قليلة فقط، وأنَّ المختبر المركزي سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات كورونا.
وأشار إلى ان الوزارة أطلعت الوفد الحكومة في رام الله على مستلزمات القطاع الصحية، لافتاً إلى انَّ أزمة خطيرة تلوح في الأفق.

وطالب الحلبي وزارة الصحة في رام الله بضرورة توفير مساعدة عاجلة للمختبر المركزي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات