مقتل مطلوب وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مسلح وسط الأردن

قتل مطلوب وأصيب شخصان، أحدهما من رجال الأمن العام، اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار، في محافظة مأدبا وسط الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الحادث وقع أثناء متابعة أحد الأشخاص الخطيرين المطلوبين، ولدى محاولة القبض عليه أطلق النار على عناصر الدورية، ما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام.

وأوضح أنه وبعد إصابة عنصر الأمن، نفذت القوة الأمنية على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد على مطلق النار ومن معه بالمثل، ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته وإصابة شخص آخر ممن كانوا برفقته، وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.