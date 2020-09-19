‏سرايا القدس تزف أحد مجاهديها في لواء رفح

زفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت احد مجاهديها الأبطال في لواء ربح جنوب القطاع.

وكان المجاهد وائل حامد السبع (25 عامًا) توفي اثر مرض عضال ألم به.

نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان نعي صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد وائل السبع الذي توفي إثر مرض عضال ألم به

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها المجاهد:

"وائل حامد محمد السبع"

" 25 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – اليوم السبت 2 صفر 1442هـ الموافق 19/9/2020، إثر مرض عضال ألم به.

إننا في سرايا القدس إذ نزف شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 2 صفر 1442 هـ

الموافق 2020/9/19م