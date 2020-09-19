توقيف 119 مواطنًا واغلاق 31 محلًا ومنشأة في قطاع غزة

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، 119 مواطناً مخالفاً لقرارات حظر التجوال، وأغلقت 31 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية – خلال الـ 24 ساعة الماضية –.

جاء ذلك خلال عمل المباحث على الحواجز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إلى جانب جولات ميدانية برفقة شرطة المراكز، وقوات التدخل وحفظ النظام، لتطبيق قرارات وإجراءات حظر الحركة والتجوال.

وفي التفاصيل، فقد أوقفت "مباحث كورونا" في محافظة شمال غزة، 56 من أصحاب المحال والبسطات المخالفة، وأغلقت محلّين منها لعدم التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة.

كما أوقفت 28 مواطناً، لم يلتزموا بتعليمات فرض حظر التجوال خلال ساعات المساء.

وفي المحافظة الوسطى، أغلقت المباحث 17 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة، منها 7 صالونات حلاقة، ومحال مواد غذائية ودواجن.

وحررت المباحث تعهدات بحق 57 محلاً آخراً؛ لإلزامها بإجراءات الأمن والسلامة، وعدم تكرارها المخالفة.

وأوقفت "مباحث كورونا" 35 شخصاً في المحافظة الوسطى خالفوا قرار حظر التجوال، وأحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أما في محافظة رفح، فقد أغلقت المباحث 12 محلاً تجارياً غير ملتزم بإجراءات الوقاية والسلامة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لمنع تكرار المخالفة.

وتواصل مباحث كورونا، وبإسناد باقي إدارات الشرطة، جهودها في متابعة التزام المواطنين والمنشآت والقطاعات المختلفة، بإجراءات الوقاية والسلامة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.





