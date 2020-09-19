قياديان فلسطينيان يهاجمان قطر لهذا السبب!

علقت قيادات فلسطينية اليوم السبت على البيان الثنائي لدولة قطر وأمريكا والذي أكد ضرورة حل الصراع الفلسطيني مع "إسرائيل" في اطار "صفقة القرن".

هذا البيان الثنائي دفع قيادات فلسطينية للخروج عن صمتها ومهاجمة دولة قطر، معتبرين البيان الثنائي دليلٌ على اصطفاف دولة قطر مع ركب المطبعين كالإمارات والبحرين.

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض هاجم دولة قطر وقال: "قطر تشهر تطبيعها، وأي تبرير لذلك غير مقبول، إعلان دولة قطر تبنيها لرؤية ترامب و"صفقة القرن" خلال اتفاقها الاستراتيجي مع أمريكا، يمثل اشهاراً لالتحاقها بركب التطبيع، الذي بدأته منذ زمن".

من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي لحركة "فتح" منير الجاغوب: "إن شعبنا وقيادته، رفضوا خطة ترامب بشكل مطلق، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تدخل في مفاوضات تستند إلى هذه الخطة، التي تشكل تهديداً لكل شعوب المنطقة".

وأضاف الجاغوب، في منشور له عبر "فيسبوك": "الخطة تتجاهل جوهر الصراع، وهو حق الشعب الفلسطيني بالحرية، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها القدس "الشرقية" كما قال.

وتابع الجاغوب: "يبدو أن دولة قطر، تخشى أن يسبقها قطار التطبيع، وإلا كيف لنا أن نفهم ما ورد بنهاية ما سميّ بـ "الاجتماع الاستراتيجي" بينها وبين الولايات المتحدة، والذي ينص على: "أن قطر وأميركا، اتفقتا على مناقشة آفاق الوصول إلى حل تفاوضي بناء على الرؤية الأميركية للسلام؟".

وتابع: "هذه ليست خطوة نحو السلام، بل انضمام إلى قافلة المهرولين نحو التطبيع، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي!".