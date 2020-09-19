يتساءل الكثير من ابناء قطاع غزة عن سبب توقف بيع لحوم الدواجن في متاجر غزة بعدما حددت وزارة الأوقاف سعرًا مناسبًا للتاجر والمستهلك.

وتوقفت متاجر غزة عن بيع لحوم الدواجن بأنواعها المختلفة (دجاج كامل – فخذ - صدر كبدة - جناح).

وادعت المتاجر أن السبب يرجع لرفض تجّار الدواجن للبيع بالأسعار التي حدّدتها وزارة الاقتصاد في غزة، والتي تمثلت بالتالي: (سعر بيع الدواجن بـ"9 شيكل للكيلو على أرضه، و9.3 جملة، و10 للمستهلك).

قرارا وزارة الزراعة لقي رفضًا كبيرًا من تجار بيع الدواجن وهو ما ادى لرفض عدد كبير منهم من الالتزام بهذه التسعيرة.

سبب توقف بيع لحوم الدواجن في متاجر غزة

يُشار إلى أن وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة م. إبراهيم القدرة أكد أن وزارته ستتبع زيادة العرض بالأسواق، للسيطرة على جشع وطمع التُجار، في حال عدم التزامهم بالأسعار التي تحددها الوزارة.

واوضح القدرة أنَّ الوزارة ستسمح بدخول الدجاج المبرد والطماطم، لزيادة العرض، للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع، متوقعاً انخفاض الدجاج والطماطم مع دخول البضائع خلال اليومين المقبلين.