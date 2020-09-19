صور اعادة فتح سوق "عمر المختار" بغزة جزئيًا وسط اجراءات الوقاية والسلامة

فتحت المحال التجارية في سوق "عمر المختار" الرئيسي بمدينة غزة أبوابها جزئيًا صباح اليوم السبت أمام المواطنين بهدف التسوق وذلك وفقًا لإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قررت فتح محال الملابس ايام (السبت والاثنين والأربعاء) بينما قررت فتح محال الأحذية والذهب أيام (الأحد والثلاثاء والخميس).

وأوضحت الداخلية أن فتح المحال التجارية سيبدأ من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ6 مساءً لجميع المحال.

وشدّدت الوزارة خلال تصريح صحفي مساء أمس، على ضرورة الالتزام بالإغلاق التام بخلاف الفترة الزمنية المذكورة.

ونشرت الداخلية خلال تصريحها جملة من الضوابط والشروط الصحية التي يجب إتباعها خلال فترة السماح بفتح تلك المحال، مؤكدة على أن الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والاقتصاد ستراقب مدى الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات، حيث سيتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وقد انتشرت قوات من الشرطة والمباحث العامة، من أجل متابعة التزام أصحاب المحلات بالضوابط المفروضة، والتقسيم الزمني الذي تم إقراره؛ من أجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، وللحد من انتشار فيروس كورونا.













