توقعات بانخفاض الأسعار.. الزراعة تحارب "جشع التجار" بزيادة العرض

أكد وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة م. إبراهيم القدرة أن وزارته ستتبع زيادة العرض بالأسواق، للسيطرة على جشع وطمع التُجار، في حال عدم التزامهم بالأسعار التي تحددها الوزارة.

واوضح القدرة أنَّ الوزارة ستسمح بدخول الدجاج المبرد والطماطم، لزيادة العرض، للسيطرة على جشع التجار واحتكارهم للسلع، متوقعاً انخفاض الدجاج والطماطم مع دخول البضائع خلال اليومين المقبلين.

وقال القدرة "بالأمس حددنا سعر بيع كيلوا البصل للمستهلك ب 2 شيكل، وحال مخالفة التسعيرة، سيتم فتح باب استيراده من الخارج وهذه سياستنا للتعامل مع شجع التجار في هذه المرحلة."

وقال القدرة "خلال أيام سنستورد سلعة البندورة (الطماطم) من خارج قطاع غزة لتباع للمستهلك من 5 الي 6 كيلو بـ 10شواقل."

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أعطت مهلة للتجار للالتزام بالأسعار المعلنة.