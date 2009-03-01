نتنياهو يسعى لتشكيل حكومة على وجه السرعة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف "بنيامين نتنياهو" اليوم الأحد اعتزامه تشكيل حكومة على وجه السرعة.

وأشار نتنياهو في تصريحات صحافية له عقب لقائه لوزير الخارجية الكندي "كانون لورينس" إلى أن هدفه من الإسراع في تشكيل الحكومة التعامل مع الأوضاع الطارئة الحالية سياسياً واقتصادياً", على حد قوله.

ودعا نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود "جميع الأحزاب الإسرائيلية التي ستشارك في الائتلاف الحكومي معه إلى التحلي بالمسؤولية, نظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها (إسرائيل) في هذه الآونة".

وكان نتنياهو اجتمع الجمعة الماضية مع زعيمة حزبي كاديما "تسيبي ليفني", والعمل "أيهود باراك" لإقناعهما بالانضمام إلى حكومة برئاسته إلا أن الاثنين رفضا ذلك وفضلا أن يكونا في المعارضة الإسرائيلية.