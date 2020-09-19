د. الحساينة: التطبيع قفزة صبيانية لن تثبت أقدام الكيان ولن تجلب أمناً للمطبعين

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة "على الرغم من أنَّ التطبيع مَثلَ قفزة صبيانية في حضن العدو وطعنة غادرة للشعب الفلسطيني وقضيته؛ إلا أنه لن يُثَبِتَ أقدام الكيان الغاصب في فلسطين والمنطقة، ولن يجلب للمطبعين أمناً ولا استقرار، وإنما مزايداً من الحروب والهزائم".

وشدد الدكتور الحساينة في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك على "أن هدايا الإمارات والبحرين المجانية لمجرم الحرب بنيامين نتنياهو وشريكه دونالد ترمب تمثل اهانة وذلاً وسقوطاً اخلاقياً وانقلاباً على قيم العرب والمسلمين".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقط غضب عربي وإسلامي كبير، لما اعتبروه تجاوزاً للحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية.