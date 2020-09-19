ايران تلمح: أمريكا أسقطت الطائرة الاوكرانية المنكوبة

ألمح مساعد قائد مقر "خاتم الانبياء" للدفاع الجوي في "إيران" عبد العلي بورشاسب، إلى أن سبب سقوط الطائرة الاوكرانية المنكوبة هو حرب الكترونية أمريكية.

وقال بورشاسب: "إن التحقيقات بشأن الحادثة لم تنته بعد، وأن أغلب الظن أنها ناجمة عن حرب إلكترونية من فعل أمريكا، حيث صدرت تقارير في ذلك الوقت عن إطلاق صواريخ كروز معادية دخلت الحدود الإيرانية".

يُشار إلى أن الدفاعات الجوية الايرانية أسقطت عن طريق الخطأ طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من اقلاعها من مطار الامام الخميني قرب طهران في يناير/ كانون الثان الماضي، عبر إصابتها بصاروخين اثنين.

وكان يعتقد الجيش الايراني بان "الطائرة" صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.