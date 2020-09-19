موسكو: ليس لدينا بيانات عن استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ من غواصة

قال بيتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ليس لديها معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صواريخ من غواصة.

وأكد خبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن في وقت سابق هذا الشهر إن بيونغ يانغ تستعد لاختبار إطلاق صواريخ باليستية من غواصة. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن سينبخو في كوريا الشمالية.

وفي رأيهم، فإن العلامة الرئيسية للتحضير للاختبار هي وجود عدة أوعية في حوض مغلق، يشبه أحدها غواصة كانت تستخدم سابقًا لسحب قذائف الاختبار. علامة أخرى، وفقًا للخبراء الأمريكيين، هي وجود غواصتين من طراز روميو راسية في الخليج.

وقال إليشيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقًا على هذه التقارير: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات. يجب التعامل مع مثل هذه التحليلات بحذر، وغالبًا ما تحمل تهمة سياسية هادفة".

واضاف: "بشكل عام، من الواضح أن الخطوات الجذرية المحتملة من قبل كوريا الشمالية ستؤدي بالتأكيد إلى تعقيد الأمور. في الماضي، أدت مرارًا وتكرارًا إلى دوامة العقوبات. لذلك ندعو جميع الأطراف المهتمة في المقام الأول بمصالح السلام والاستقرار إظهار السلوك المسؤول".

ووفقا له، فإن "إثارة الأجواء" هذه تشير ببلاغة إلى أن الهدوء النسبي الحالي حول شبه الجزيرة الكورية يجب ألا "يوقف" الدبلوماسية متعددة الأطراف.