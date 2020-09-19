أبو سلمية: 97% من المصابين بفيروس كورونا أعراضهم بسيطة

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اليوم السبت، إن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، كانت بأعراض بسيطة، والكثير منها تعافى.

وأضاف أبو سلمية في تصريح إذاعي ، أن غزة ما تزال في مرحلة السيطرة على الفيروس، ولكنها لم تصل بعد لمرحلة ما قبل التعايش معه.

وأوضح أن هناك مؤشرات تدلل بأن الوضع بغزة ما يزال جيدًا من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير بحالات المصابين.

وولفت أبو سلمية، أن "مؤشرات الحالة الوبائبة بغزة تدلل على خير قادم، وهذا لا يعني بأن لا نلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة".

وأشار إلى أنه للقضاء على فيروس كورونا يجب أن يكون عندنا نمط حياة يتمثل بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظافة الشخصية، وغير ذلك سنكون في وضع خطير ومقلق.