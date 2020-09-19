أبو سلمية يتوقع إعادة استئناف العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة

تَوَقع مدير عام مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، اليوم السبت 19/9/2020، أن الأيام القادمة ستشهد إعادة النظر في استئناف إجراء العمليات الجراحية المجدولة، حيث تقوم وزارة الصحة حالياً بإجراء العمليات الطارئة وشبه الطارئة.

وأكد أبو سلمية في تصريح لإذاعة الأقصى، أن الصحة تعمل بخطة متكاملة في جميع مستشفيات قطاع غزة وتأخذ مسحات لجميع الداخلين لمستشفى الشفاء للتأكد من خلوه من وباء "كورونا" وسلامة الطواقم الطبية والمرضى.

وأوضح أبو سلمية ، أن أقسام غسيل الكلى والطوارئ والولادة في مجمع الشفاء تعمل بشكل طبيعي ولا تغير عليها في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال أبو سلمية:"نحن الان ما زلنا في مرحلة السيطرة على فيروس كورونا ولم نصل لمرحلة ما قبل التعايش"، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات تدلل بأن الوضع بغزة ما زال جيد من خلال الانخفاض الواضح بعدد الإصابات والاستقرار الكبير بحالات المصابين.

وأضاف أبو سلمية:"أن 97% من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا كانت بأعراض بسيطة وكثير منها تعافى"، مشيراً إلى أن مؤشرات الحالة الوبائبة بغزة تُدلل على خير قادم وهذا لا يعني باننا لا نلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة.

وتابع:" للقضاء على فيروس كورونا يجب أن يكون عندنا نمط حياة نسير عليه وهو ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والنظافة الشخصية وبدونها سنكون بوضع خطير ومقلق."