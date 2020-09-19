رسالة مؤثرة لمرابط مقدسي تُحرج المتخاذلين وتحذيرات من مؤامرة تحاك ضد الأقصى

رغم هرولة المطبعين من العرب مع الاحتلال "الإسرائيلي" لإسقاط حقهم الديني في المسجد الأقصى، واستمرار القرارات الخبيثة من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" لإغلاق باحات المسجد الأقصى بحجة تفشي فيروس "كورونا" بالرغم من السماح بدخول المتطرفين تخرج العديد من الأصوات المقدسية المؤثرة والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على المسجد الأقصى، وتُخجل كل عربي يُفكر في التخلي عن المسجد الأقصى .

المرابط المقدسي الحاج "أبو بكر الشيمي" في رسالة مؤثرة أطلقها في وجه كافة المتخاذلين ومن على أرض المسجد الأقصى قال:" كان عندي تجارة وكان عندي عمل.. ولكني تركت كل شيء خلف ظهري من أجل القدس، فقط احببت الرباط واستقمت في الطريق، مشيراً إلى أنه لا يصلح أن نذهب للصلاة فقط ، بل يجب من الرباط لحمايته فمن من لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم.."

رسالة مؤثرة للمرابط المقدسي الحاج أبو بكر الشيمي كان عندي تجارة تركتها كلها خلف ظهري من أجل المسجد الأقصى المبارك كلمة مؤثرة للمرابط المقدسي الحاج أبو بكر الشيمي Julkaissut ‎ميدان القدس‎ Lauantaina 19. syyskuuta 2020

وتابع الشيمي خلال رسالته المؤثرة: "الله خلقنا على هذه البقعة من البلاد لنحافظ على الأمة جمعاء وخاصة المسجد الأقصى، ولا يجوز أن نفرط فيه للحظة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الغلبة لهم، وأنهم ضغطوا علينا ، ولكن نحن متواجدين .."

وقال "سنقول للرسول حافظنا على مسراك يا رسول الله ، موضحاً أن المسجد الأقصى هو روحي وحياتي ودمي هوي عقيديتي وثباتي ، ومن لا يتمسك بالمسجد الأقصى فقط تخلى عن جزء كبير من الدين ن والله وضع بين أيدينا امانه ويجب أن نحافظ عليها".

الخبير في شؤون مدينة القدس الأكاديمي جمال عمرو قال:"إن دعوات الرباط في المسجد الأقصى دعوات حقيقية ، وواجب ديني ولا يجوز أن ينفرد الاحتلال بالمسجد الاقصى ، مشدداً على الاحتلال يحاول خداعنا بحجة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في حين يفتحه أمام المتطرفين.

واعتبر عمرو خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار منع المقدسين يأتي بالتزامن مع مناسبات للاحتلال وسيتم إخلاءه للمتطرفين ، معتبراً ان قرار الاحتلال بمنع المقدسيين جريمة ولايمكن الانصياع لها .

ودعا عمرو المقدسيين بالتواجد والرباط في المسجد الأقصى ، والسير على الأقدام حتى الوصول لباحات المسجد الاقصى في حال إغلاق الطرق الرئيسية ، معتبراً أن مؤامرة حقيقة تحاك ضد المسجد الأقصى ولا بد من التصدي له .