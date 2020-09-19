سواريز يرفض عرضاً كبيراً مقابل ترك برشلونة

رفض الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عرضًا تاريخيًا للرحيل عن نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن سواريز حصل على عرض للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، والحصول على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الدوري الأمريكي، كما أنه يفوق على ما سيحصل عليه الأرجنتيني جونزالو هيجواين المنضم حديثًا لإنتر ميامي.

ويعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، صاحب أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي بـ 6 ملايين يورو سنويًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز رفض عرض إنتر ميامي، لكنه لم يغلق الباب أمام الانتقال مستقبلًا إلى الدوري الأمريكي.

ويواصل سواريز، التدريب في المدينة الرياضية لبرشلونة، رغم خروجه من الحسابات الفنية للمدرب الهولندي رونالد كومان.