صحة غزة :تسجيل "90" إصابة جديدة ب"كورونا" يرفع إجمالي الاصابات لـ"2313"

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 19/9/2020 ، عن تسجيل (90) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ، ليرفع إجمالي الاصابات منذ مارس الماضي 2313مصاباً.

وأشارت وزارة الصحة خلال البيان اليومي الى تعافي 18 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، في حين بلغت اعداد حالات نشطة حاليا 1810 حالة ، واستقرار حالات الوفاة عند 17 حالة .

وبينت غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة ان منحنى تسجيل اصابات فيروس كورونا لازال غير مستقر ، داعيةً لمزيد من الحذر والالتزام .

وأوضحت الصحة ان استهتار شريحة من المواطنين وعدم التزامهم بالضوابط الصحية سيتسبب بمزيد الاصابات وبؤر التفشي وسيكون له عواقب وخيمة استهتارك_سيقتل_احبابك.

واهابت بكافة المواطنين الى تحصين انفسهم ومن حولهم بالالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين والمحافظة على التباعد الجسدي والبعد عن التجمعات ، داعيةً الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

وأكدت على ان الموارد الصحية الصحية مستنزفة وسنكون امام منعطف خطير خلال ايام جراء استمرار نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.

وطالبت الجهات المعنية الى توفير الدعم الطارئ والعاجل لوزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة.