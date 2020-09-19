بعد 23 عاماً ...ترامب يعين أول سفير سوداني في واشنطن

لأول مرة منذ 23 عاماً ، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، رسميا على اعتماد أول سفير سوداني لدى واشنطن .

السفير نور الدين ساتي قدم أوارق اعتماده لدى الولايات المتحدة، الخميس الماضي.

الخرطوم اختارت "ساتي" في أيار/مايو الماضي ليكون أول سفير لها في واشنطن بعد ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أواخر العام الماضي.

ومنذ 21 آب/أغسطس الماضي، بدأت في السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وقدم المسؤول الأمريكي في تغريدة له على "تويتر"، الخميس، التهنئة للسفير نور الدين ساتي كونه أول سفير للسودان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 23 عاما.