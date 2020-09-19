أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/9/2020

تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/9/2020 استقرارا ً رغم الانخفاض المتواصل على أسعار صرف الدولار .
وفيما يلي سعر الذهب اليوم السبت 19/9/2020 ، بعملات الدولار والدينار والشيقل :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 19/9/2020
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 214.21 شيكل $62.70
سعر الذهب عيار 22 196.36 شيكل $57.47
اسعار الذهب عيار 21 187.44 شيكل $54.86
اسعار الذهب عيار 18 160.66 شيكل $47.02
سعر الذهب عيار 14 124.95 شيكل $36.57
سعر الذهب عيار 12 107.10 شيكل $31.35
اسعار أوقية الذهب 6,662 شيكل $1,950
اسعار جنيه الذهب 1,499 شيكل $438.89
اسعار كيلو الذهب 214,207 شيكل $62,698
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, September 19, 2020 07:56 AM بتوقيت دولة فلسطين
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 سبتمبر 214.29 187.51 160.72 125.01 107.15
17 سبتمبر 214.87 188.01 161.15 125.34 107.43
16 سبتمبر 215.30 188.39 161.48 125.59 107.65
15 سبتمبر 215.13 188.24 161.35 125.49 107.56
14 سبتمبر 216.16 189.15 162.12 126.10 108.08
13 سبتمبر 215.91 188.93 161.94 125.95 107.96
12 سبتمبر 215.87 188.89 161.90 125.92 107.93
11 سبتمبر 216.10 189.09 162.08 126.06 108.05
10 سبتمبر 213.54 186.85 160.16 124.56 106.77
9 سبتمبر 213.00 186.38 159.75 124.25 106.50