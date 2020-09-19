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بايدن: ترامب يشكل مصدر قلق أكثر من "توك توك"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:19 - 19 سبتمبر 2020
جو بايدن جو بايدن
تقارير
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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن:" إنأفغال الرئيس دونالد ترامب أكثر قلقاً من تطبيق "تيك توك" الصيني.

وقال بايدن خلال الفعاليات الانتخابية لحملته في ولاية مينيسوتا، أمس: "أعتقد أنه "تيك توك" مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتوج الصيني بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب في الولايات المتحدة". مستدركاً ،أن ما يقوم به دونالد ترامب يثير القلق أكثر بكثير.

وتعهد بايدن بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق "تيك توك" في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

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