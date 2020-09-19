بحرينيون ينظمون مسيرة مناهضة للتطبيع

نظم عشرات البحرينيين، أمس الجمعة، مسيرة للتنديد بتوقيع بلادهم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، حسب مقطع مصور بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء إن المسيرة خرجت في قرية “أبو صيبع” إحدى ضواحي العاصمة المنامة، فيما أظهر المقطع المصور مشاركة العشرات فيها من الرجال والنساء.

وحسب المقطع المصور، حمل المشاركون في المسيرة، أعلام البحرين، وفلسطين، إضافة إلى لافتات مكتوب عليها: “جمعة غضب القدس”.

وردد المشاركون، هتافات رافضة للتطبيع، ومنددة بالاتفاق الذي وقعته بلادهم مع إسرائيل، أبرزها: “التطبيع خيانة”، “بقاؤكم مستحيل.. الرحيل الرحيل” في إشارة إلى النظام البحريني.

والثلاثاء الماضي، وقّعت "إسرائيل"، اتفاقيتي “تطبيع” مع الإمارات والبحرين في واشنطن؛ وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية بشدة، واعتبرته “خيانة” للقضية الفلسطينية.