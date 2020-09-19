أسيران من الجهاد يواصلان إضرابهما عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم السبت 19/9/2020، أن أسيران من حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام.

والأسيران هما:

➖ الأسير المجاهد ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 55 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

➖ الأسير المجاهد عبد الرحمن شوقي أحمد شعيبات (31 عاماً) من بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 31 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري