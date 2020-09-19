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تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 09:01 - 19 سبتمبر 2020
الشهيد حبارين الشهيد حبارين
تقارير
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شيعت جماهير غفيرة في جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهىيد الطبيب نضال محمد أكرم جبارين (54 عاما)، الذي استشهد بسكته قلبية نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت صوب المواطنين قرب حاجز برطعة جنوب غرب جنين.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، حيث ندد المشيعون بهذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وألقى ممثلون عن حركة فتح، والقوى الوطنية والإسلامية وعائلة الشهىيد كلمات أكدوا خلالها مواصلة النضال حتى نيل الحرية والاستقلال، مطالبين بتشكيل لجنة دولية للتحقيق جرائم الاحتلال ومحاسبته.

 

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