بعد 26 يوماً على حظر التجول.. فتح مولات غزة والمحال في سوق عمر المختار اليوم

يدخل حظر التجول الذي أعلن عنه في قطاع غزة اليوم السبت 19/9/2020 ، يومه الـ26 ،لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة من التخفيف من الاجراءات في عدد من القطاعات وابرزها السماح اليوم بفتح المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجول ، بالإضافة الى الاتفاق على إعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة بشكل جزئي.

القرارات تأتي بعد انخفاض اعداد الاصابات بفيروس "كورونا" في قطاع غزة وفق إجراءات الوقاية والسلامة

فايق المبحوح مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، ، أعلن عن إعادة فتح المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجوال، اعتباراً من اليوم السبت، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح المبحوح إلى أن المولات التي سيتم إعادة فتحها، هي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمناطق التي تشهد تخفيفاً لإجراءات حظر التجوال، مُشدداً على استمرار إغلاق المولات الواقعة في المناطق التي تشهد تشديداً للإجراءات.

وتم تحديد مواقيت فتح المولات، وذلك يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء.

في حين قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، السماح بإعادة فتح المحال التجارية في سوق شارع عمر المختار بمدينة غزة بشكل جزئي، اعتباراً من اليوم السبت وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وبحسب التقسيم الزمني.

وأوضحت "داخلية غزة" أنه تم تحديد أيام السبت، الإثنين، الأربعاء لفتح محال الملابس، وأيام الأحد، الثلاثاء، الخميس لفتح محال الأحذية والذهب من الساعة 10:00 صباحاً، حتى 6:00 مساء، والالتزام بالإغلاق التام بخلاف هذه الفترة، ومن يخالف هذه التعليمات سيقع تحت طائلة المسؤولية، مع الالتزام بالضوابط والشروط الصحية التي تحددها.

وشددت على حظر تواجد كبار السن، والمرضى، وضعاف المناعة، مع ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وتوفيرها للزبائن، بالإضافة إلى توفير مواد التعقيم عند مدخل المحلات.

وأضافت، "العدد الأقصى المتواجدين في محال الملابس والأحذية: 1 فرد لكل 4 متر مربع بحد أقصى من المسافة المتاحة".

وشددت على ضرورة تعقيم غرف القياس بعد كل استخدام، وتوفير جهاز لقياس الحرارة في كل المراكز التجارية الكبرى (Centers).

كما، قررت الداخلية منع تواجد البسطات بشكل كامل في شارع عمر المختار، وأيضا منع التواحد أكثر من زبون واحد في محال الذهب نظرا لضيق مساحة المحال.

وأكدت على جميع التجار وأصحاب المحال بالتقيد والالتزام بتلك الضوابط؛ حفاظاً على صحة الزبائن والعاملين.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والاقتصاد ستراقب مدى الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات، حيث سيتم إغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.