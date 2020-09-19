"تيك توك" يشعل الأزمة: الصين تتوعد أمريكا

توعدت الصين باتخاذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة رداً على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات".

وعارضت وزارة الخارجية الصينية بشدة خطوات واشنطن ضد "تيك توك"، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ "التنمر".

وأوضحت الوزارة الصينية أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: "قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق".

ويأتي ذلك في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.