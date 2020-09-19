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رواجبة: ارتفاع عدد الإصابات يثير القلق في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 08:29 - 19 سبتمبر 2020
كورونا في إسرائيل كورونا في إسرائيل
تقارير
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أكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة ، صباح السبت، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة وصل لحالة مقلقة ومزعجة نتيجة استهتار المواطنين بشأن الإجراءات الوقائية.

وقال رواجبة في لإذاعة "صوت فلسطين":" عاد مؤشر صعود الإصابات مجدداً الأسبوع الماضي، بعد أن سلج انخفاضا في الأسبوع السابق، حيث أن هناك نحو 463 إصابة نشطة على مستوى المحافظة.

وأضاف :" كانت هناك حالة وفاة أمس لمواطنة بعمر الـ39 عاماً تعاني من أمراض، وكانت حامل ووضعت جنينها قبل الوفاة ووضع الجنين مستقر حالياً".

وأشار إلى أن الأعداد ارتفعت وتم اكتشاف بؤر جديدة لفيروس كورونا خاصةً في القرى.

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