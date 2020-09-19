بدء فصل الخريف الثلاثاء المقبل

يبدأ فصل الخريف في فلسطين مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 04:31 مساءً بتوقيت القدس، حيث يحل الاعتدال الخريفي عندما تكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء، وفي هذا اليوم ينتهي فصل الصيف الذي يكون قد أستمر لمدة 93 يوماً و15 ساعة و48 دقيقة، ويبدأ فصل الخريف ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و32 دقيقة.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن الاعتدال الخريفي من الظواهر الفلكية التي يتسبب في حدوثها ميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، وعندما يحدث الاعتدال يتحد ميلان محور الأرض ومدارها حول الشمس بحيث أن محور دوران الأرض حول نفسها لا يكون مائلا بعيدا عن الشمس ولا يكون مائلا باتجاهها لذلك فان النصف الشمالي والجنوبي من الأرض يستقبلان أشعة الشمس بشكل متساوي ويكون الليل والنهار تقريبا متساويان من حيث الطول، ولكن نظرا لان الأرض لا تتوقف أبدا في حركتها حول الشمس فان هذا التساوي سوف يتغير سريعا.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية انه في يوم الاعتدال الخريفي تشرق الشمس في القدس في تمام الساعة 06:27 من الزاوية الشرقية تماما، ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 06:35 من الزاوية الغربية تماما، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا من خلال مكان غروب الشمس، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و 52 دقيقة و4 ثواني، وتكون مدة النهار 12 ساعة و 7 دقائق و56 ثانية.

وبعد الاعتدال الخريفي مباشرة تنتقل الشمس في حركتها الظاهرية في السماء نحو الجنوب، وفي هذه الحالة يطول الليل ويقصر النهار، كما تغيب الشمس عن القطب الشمالي ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لمدة ستة شهور متواصلة أيضا، حيث يبدأ الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء هناك.