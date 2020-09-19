حالتا وفاة بـ"كورونا" في القدس يرفع اجمالي الوفيات منذ بداية الفيروس لـ48

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 124 آخرين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الجبريني: "مدينة القدس شهدت (الخميس) تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا لمواطنة من سلوان ومسن من سكان الطور".

وبين انه بتسجيل حالت الوفاة ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 48 منذ بداية انتشار الجائحة في المدينة.

وذكر الجبريني أن "عدد إصابات الجمعة بلغ 124 إصابة مقابل 185 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 1930 إصابة.

وكان الجبريني قد أشار إلى أن "الإغلاق (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".