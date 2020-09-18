الأهلى بطل الدورى للمرة 42 بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

توج فريق الأهلي، رسميًا بلقب الدوري للموسم الحالي 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلي باللقب رقم 42 في تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أي فريق للنقطة 72 حتى في حالة تحقيق الفوز في المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التي انتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التي أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.