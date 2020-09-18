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غزة: النيابة العامة تفتح تحقيقاً في 83 قضية وتوقف 14 متهماً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:02 - 18 سبتمبر 2020
النيابة العامة النيابة العامة
تقارير
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فتحت النيابة العامة اليوم الجمعة، تحقيقاً في 83 قضية مختلفة وموزعة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وبيّنت النيابة العامة في تقريرها اليومي الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنّها فتحت تحقيقًا في 46 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة أنها فتحت تحقيقاً بـ 11 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، وفي قضيتين تتعلقان بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و24 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأشارت النيابة إلى أنها اتّخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، لافتةً إلى أنّها عمدت إلى توقيف 14 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وذكرت أنّ استمرت بإجراءاتها تجاه البقية دون توقيف بعد ان اخذت عليهم تعهدات بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

 

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