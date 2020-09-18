ارتفاع أسعار النفط العالمية لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأميركية، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين.

وساهمت توقعات بنك جولدمان ساكس حول وجود عجز بالسوق خلال الربع الرابع من هذا العام بارتفاع أسعار النفط العالمية في السوق الأمريكية، إلى جانب تصريحات تحالف أوبك بلس حول الامتثال بتخفيضات الإنتاج العالمي.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.3 بالمئة إلى مستوى 41.46 دولار الأعلى منذ 4 أيلول الحالي، من مستوى الافتتاح عند 40.93 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 40.82 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.3 بالمئة إلى مستوى 43.78 دولار للبرميل الأعلى منذ 4 أيلول الحالي، من مستوى الافتتاح عند 43.22 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 43.14 دولار.

وحقق الخام الأميركي عند تسوية الأمس ارتفاعا بحوالي 2.0 بالمئة، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3 بالمئة، في ثالث مكسب يومي على التوالي.