هنية: خيار المقاومة سيسقط مؤامرة صفقة القرن والضم والتطبيع

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية أن خيار المقاومة قادر على إسقاط مؤامرة صفقة القرن، ومشروع الضم، واتفاقات التطبيع.

وشدد هنية خلال استقباله الأمين العام للجبهة العربية أبو نضال الأشقر على أن على الأمة لديها من المناعة ما يسقط التطبيع.

وأكد الطرفان على ضرورة التمسك بالرؤية الموحدة لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يحظى بدعم أمريكي.

وشدد الطرفان على أن ثبات موقف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الرافض للتوطين والتهجير، مع إشارتهما إلى أهمية تأمين الاحتياجات والحقوق الإنسانية للفلسطينيين.