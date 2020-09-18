فيروس كورونا يحصد مزيداً من أرواح الإسرائيليين.. تعرف على آخر إحصائية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 5.279 إصابة بكورونا، في أعلى معدل يومي بالفيروس منذ ظهوره في فبراير/شباط الماضي.

وأضافت وزارة صحة الاحتلال في بيان، أنها سجلت كذلك 5 وفيات بالفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 179.071؛ بينها 1196 وفاة.

وأفادت الوزارة بأنه لا يزال هناك 47.851 إصابة نشطة؛ بينها 581 إصابة خطيرة.

ووبدأ الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حالة إغلاق شامل بعد مصادقة الحكومة على تلك الخطوة، الأحد، في محاولة للحد من تسارع انتشار الفيروس.