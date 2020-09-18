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من قمرة القيادة لطائرة "سو-27"...لقطات لاعتراض طائرة استطلاع فوق بحر البلطيق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:37 - 18 سبتمبر 2020
تقارير
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حلقت طائرة مقاتلة روسية لاعتراض طائرتي استطلاع في سماء بحر البلطيق.

وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدفاع، تم رصد الأهداف الجوية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. حلقت سو-27 التابعة للطيران البحري لأسطول البلطيق في الجو، من أجل التعرف على الطائرات ومنع انتهاك حدود الدولة.

أفاد الطاقم أنه رصد طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A Poseidon وطائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية السويدية Gulf Stream ورافقهما فوق بحر البلطيق. عندما سلكت الاتجاه المعاكس، عادت المقاتلة الروسية إلى مطار التمركز.

لم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة.

 

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