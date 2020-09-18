من قمرة القيادة لطائرة "سو-27"...لقطات لاعتراض طائرة استطلاع فوق بحر البلطيق

حلقت طائرة مقاتلة روسية لاعتراض طائرتي استطلاع في سماء بحر البلطيق.

وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدفاع، تم رصد الأهداف الجوية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي. حلقت سو-27 التابعة للطيران البحري لأسطول البلطيق في الجو، من أجل التعرف على الطائرات ومنع انتهاك حدود الدولة.

أفاد الطاقم أنه رصد طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A Poseidon وطائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية السويدية Gulf Stream ورافقهما فوق بحر البلطيق. عندما سلكت الاتجاه المعاكس، عادت المقاتلة الروسية إلى مطار التمركز.

لم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة.