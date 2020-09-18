مسؤول إيراني: امتلاك "إسرائيل" للأسلحة النووية تهديد لأمن العالم بأسره

قال مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، "إن امتلاك الكيان الصهيوني للأسلحة النووية هو تهديد جدي لأمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريح آبادي جاء خلال كلمة ألقاها، مساء أمس الخميس، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرض فيها مواقف بلاده حول تقرير الضمانات الذي قدمه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقدم غريب آبادي شرحا عن مواقف إيران بشأن شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، والطاقات النووية التي تمتلكها إسرائيل.

وفيما يتعلق بتخريب منشأة نطنز، حذر آبادي من مثل هذه المغامرة الخطيرة، مؤكدا حق إيران في الرد على هذه التهديدات بالأسلوب الذي تراه مناسبا، مشددا على أن إيران تولي أهمية فائقة لأمنها النووي، وبأن طهران وضمن الحفاظ على منشآتها النووية ترى من حقها إبداء الرد اللازم على هذه التهديدات بالأسلوب الذي تراه مناسبا حسبما يقتضي الحال.

وقال إن 22 % من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية على الصعيد العالمي كانت في إيران في مؤشر إلى أن إيران تمتلك البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية بين الدول الأعضاء، ورغم أنه ينبغي على الوكالة التركيز على الأنشطة الجارية، إلا أن إيران وافقت طوعا على طلب الوكالة للبحث في قضايا ضمانات محتملة.