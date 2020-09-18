القيادي عدنان: "الجهاد" لن تقف مكتوفة الأيدي حال حصول مكروه للأسرى المضربين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، أنَّ حركته لن تقف مكتوفة الأيدي، في حال حصول أي مكروهٍ للمعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأوضح القيادي عدنان -خلال وقفة إسناد للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس وعبد الرحمن شعيبات، نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في جنين- أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، التي صدح بها الأمين العام القائد زياد النخالة قبل أيام.

وقال: "المحتل الإسرائيلي لا يرقب فينا إلاّ ولا ذمة، ولا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة التي صدح بها الأمين العام القائد زياد النخالة".

وأضاف: "إن استشهاد الأسير الأخرس أو الأسير شعيبات لا يساوي عندنا كل أموال الدنيا، ودونهما كل الرجال و الأموال (..) سلام عليك يا ماهر وسلام عليك يا عبد الرحمن وأنتما على سرير المرض لا تحركان ساكناً، لكن تحركان فينا كل شيء، والاحتلال يفهم معنى كل شيء".

وأشار إلى أنَّ الاحتلال لا يتأخر ولا يتردد في قتل الفلسطينيين، متسائلاً: "فلماذا نتأخر نحن عن قتل العدو الذي قتل الطبيب نضال جبارين وهو ذاهب إلى عيادته على حاجز برطعة؟، لماذا نتأخر نحن إزاء ممارسة القتل على كل الحواجز بالضفة والقدس؟!".

وتابع: "أقول لكل فلسطيني لا زال يعلق آمالا على وهم السلام، إن هذا الوهم والزيف قد تبدد ولم يبق لنا إلا المقاومة، و هذا العدو لا يفهم إلا لغة الرصاص والقوة والعمليات الفدائية على درب مهند الحلبي".

ودعا الشيخ عدنان الجماهير الفلسطينية للمشاركة في وقفات الإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وعدم التراخي في النزول للشارع نصرة لهم، موضحاً أن الأسير الأخرس دخل مرحلة الخطر الشديد.

ولفت القيادي في الجهاد إلى أن الاحتلال اعتقل قبل أيام أشخاصاً كانوا يشاركون في دعم ومساندة الأسرى، من بينهم رئيس بلدية سيلة الظهر والأسير فهد زعرور، مستدركاً: لو اعتقلونا رجلاً رجلاً وامرأة امرأةً وطفلاً طفلاً لن نفرط في حمل أمانة الشهداء والأسرى، لن نفرط في الحرائر اللاتي تسحلن في المسجد الأقصى على مرأى ومسمع المطبعين".

وعن مشهد التطبيع المجلل بالعار الذي عقد في البيت الابيض، بيَّن عدنان أن رسالة بأن فلسطين والقدس كاشفات للعورات، وأنَّ من يدير لهما ظهره فلا كرامة ولا تاريخ له.

ودعا الشيخ عدنان الأئمة وعلمائها إلى التحليق في سرب فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وعدم التفريط فيهما.