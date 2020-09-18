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سيكون متاحاً في جميع انحاء العالم

روسيا توفر دواءً جديداً فعالاً لعلاج مصابي كورونا

  • فلسطين اليوم - نوفوستي
  • 20:55 - 18 سبتمبر 2020
مختبر روسي مختبر روسي
تقارير
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أعلن مسؤول في شركة دوائية روسية أن دواءً جديداً يستخدم في علاج عدوى كورونا دخل التداول في الصيدليات الروسية.

وأعلن بيتر بيلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بروموميد" لتطوير الأدوية أن عقارا آخر لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا المستجد هو "أريبليفير"، تم تطويره على أساس "الكيمياء الحيوية" بمدينة سارانسك، أصبح متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال بيلي إن عقار "أريبليفير" سيكون متاحا في الصيدليات بمعظم المناطق، بما في ذلك الصيدليات العاملة في الإنترنت.

وأكد أن هذا الدواء المستخدم في علاج عدوى الفيروس التاجي المستجد، أظهر كفاءة علاجية تقترب من 100%.

 

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