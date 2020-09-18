بكين تتعهد بالرد على واشنطن بشأن العلاقات الرسمية مع "تايوان"

طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بمبدأ "صين واحدة"، ووقف إجراء فعاليات مشتركة رسمية مع تايوان، متعهدة بالرد على الخطوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، "إنَّ الصين تعارض بشدة التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان".

وشدد بين على أنَّ "الصين سترد على الخطوات الأمريكية، في ضوء تطور العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة"، مشيراً إلى انَّ تلك الخطوات تقوض العلاقات الصينية - الأمريكية، واستقرار الإقليم.

وأشار بين إلى أنّ زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، إلى تايوان تنتهك بشدة مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن، وتشجع القوى الانفصالية الساعية إلى "استقلال تايوان"،

وذكر أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة للولايات المتحدة وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.

وسبق أن أعلنت واشنطن أن كراش سيزور تايوان الخميس لحضور حفل تأبين لزعيم تايوان الأسبق، لي تنغ-هوي، وهي الزيارة الثانية لمسؤول أمريكي رفيع إلى تايوان خلال شهر.