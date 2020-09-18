شهر سبتمبر .. ذكريات وتطبيع/ احمد المدلل

تبدأ الحكاية من ميونخ بألمانيا يوم الخامس من سبتمبر عام ١٩٧٢م (عملية ميونخ الفدائية) حين كانت منظمة التحرير في أوج نضالها وكفاحها المسلح ،كانت خطة الفدائيين حينها اختطاف رياضيين صهاينة في دورة الاولمبياد الصيفية المقامة فى ميونخ من أجل مبادلتهم ب٢٣٦ أسيرا فلسطينيا وعربيا ومن ضمنهم كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني الذى انتمى الى صفوف الثورة الفلسطينية واعتقلته المخابرات الصهيونية خلال اشتراكه في عملية فدائية في مطار اللد يوم 21/6/1972... ومن نتائج عملية ميونخ قتل إحدى عشر رياضيا صهيونيا واستشهاد خمسة فدائيين من منفذي العملية والتي تبنتها منظمة أيلول الاسود بقيادة المرحوم الشهيد أبو إياد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية ... وفى يوم الخامس من سبتمبر عام١٩٧٨م تم التوقيع على معاهدة كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغن ، وتُعتبر اتفاقية كامب ديفيد أول شرخ في السقف العربي الذى كان رافضاً لأى إعتراف أو صلح أو مفاوضات مع اسرائيل وقد فاجأ السادات الجميع عندما أعلن في البرلمان العربي وفى خطبة شهيرة له عام ١٩٧٧ قائلاً " انني مستعد أن أذهب الى بيتهم الى الكنيست ذاته ومناقشتهم " وهو نفسه الذى خرج منتصرا في معركة أكتوبر ١٩٧٣م على دولة الاحتلال ، لكنه أول من أعلن إعترافه بالكيان الصهيوني وضُربت عليه مقاطعة عربية وطُردت مصر من الجامعة العربية كما تم سحب مكاتبها من القاهرة وانتقلت الى تونس ، وقد نصت المعاهدة على التفاوض المباشر بين مصر واسرائيل من اجل الانسحاب الاسرائيلي من سيناء التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧م واقامة علاقات طبيعية بين مصر واسرائيل بعد المرحلة الاولى من الانسحاب من سيناء ، ولم يكن أي رضا شعبي أو نخبوي على تلك الاتفاقية ولم يستطع العدو الصهيوني بالرغم من مرور ٤٢ عاما على الاتفاقية أن يخترق المجتمع المصري وبقى السفير الصهيوني متقوقعا فى ردهات سفارته ومحاطا بكل اشكال الحماية من الشعب المصري الذى لا يزال رافضا لاتفاقية كامب ديفيد بالرغم من انسحاب العدو الصهيوني الكامل من سيناء ... وفى يوم السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٨٢م ارتكب الجيش الصهيوني بقيادة شارون وبمشاركة ميليشيات حزب الكتائب اللبناني بزعامة ايلي حبيقة مجزرة صبرا وشاتيلا وقد قُتل فيها حسب مصادر غربية ما يقارب ٣٥٠٠ شهيدا من الفلسطينيين واللبنانيين الذين قاسموهم لقمة العيش في مخيمي صبرا وشاتيلا وتُعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر التي أارتكبت ضد الفلسطينيين ولا تزال حاضرة بمشاهدها وتفاصيلها وشخوصها في حياة الفلسطينيين واللبنانيين ولتضاف الى سلسلة المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني منذ عام ١٩٤٨ الى هذه اللحظة ، ولم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا الاولى ولن تكون الأخيرة طالما أن هناك احتلالا صهيونيا لا يزال جاثما على ارض فلسطين... وفى يوم الثالث عشر من سبتمبر عام ١٩٩٣م تم التوقيع على اتفاقية اوسلو والتى اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بدولة الكيان الصهيوني وأقرت لها بشرعية احتلالها 78% من أرض فلسطين فيما بقيت ال22%أرضا متنازعا عليها بين المستوطنين وكنتونات فلسطينية متفرقة ... وها نحن بعد مرور سبعة وعشرين عاما على الاتفاقية المشؤومة لم نحصد إلا مزيدا من المرارة والمعاناة والقتل والتهجير والاستيطان والتهويد والحصار والجوع والقهر وقد اعترف أخيرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذى وقّع على الاتفاقية أمام العالم كله في مهرجان - كالذي رأيناه قبل أيام في حديقة البيت الأبيض - أن العدو الصهيوني أعطاه صفراً كبيرا ، وقد أخذ كل شيئ ، وأنه الآن رئيس سلطة بلا سلطة وذهبت أحلامه بإقامة دولة على حدود ٦٧ أدراج الرياح وأن أمريكا كانت تبيعنا الوهم ... كما أن بعض الأنظمة العربية استغلت اتفاقية اوسلو جسراً للعبور نحو التطبيع ونسج علاقات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وغيرها مع الكيان الصهيوني ، ولم يعد خافياً ان اتفاقية اوسلو دمرت المشروع الوطني الفلسطيني وحاصرت المقاومة وجعلت الاحتلال الصهيوني يعربد كيفما يشاء بلا كُلفة كما أحدثت انقساما فلسطينيا لا نزال نعيش آثاره المأساوية الى هذه اللحظة ... وفى يوم الثاني عشر من سبتمبر عام ٢٠٠٥م كان اندحار الجيش الصهيوني بقيادة شارون من غزة بعد أن اوجعته المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها العسكرية وعلى رأسها سرايا القدس وكتائب القسام بالعمليات البطولية والنوعية ضد الجيش الصهيوني والمستوطنين الذين كانوا يعتبرون أرض غزة مزرعة لهم ومصنعا لمنتوجاتهم وكان يَعٍدُهم شارون ويُمنّيهم بأن مستوطنة نتساريم بالنسبة إليه مثل تل أبيب ولن يتخلى عنها أبداً ، إلا أن حالة الاستنزاف المستمرة له ولجيشه جعلته ينسحب مهزوما بلا اشتراطات ولا اتفاقيات يجر أذيال الخيبة وقد اعترف شارون نفسه ان الانسحاب "جاء تحت ضغط الوضع الأمني المتردي " وما أسماه " معاناة المستوطنين" ... وفى يوم الخامس عشر من سبتمبر ٢٠٢٠م كان السقوط الكبير لنظامي الامارات المتحدة ومملكة البحرين في وحل التطبيع مع العدو الصهيوني والتخلي تماما عن القضية الفلسطينية وتنفيذ الشق الأهم من صفقة القرن وهو اعطاء الشرعية للكيان الصهيوني على أرض فلسطين ليكون كيانا طبيعيا في قلب العالم العربي والاسلامي ، والحديث يدور عن أنظمة عربية أخرى ستسير في نفس الطريق باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني بعدما أعطت الجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم ٣ سبتمبر ٢٠٢٠م الضوء الأخضر للأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وقد اسقطت المشروع الفلسطيني بإدانة توقيع معاهدة التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني وبذلك تكون الجامعة قد القت بالمبادرة العربية التي أصدرتها عام ٢٠٠٢ في سلة المهملات ( والتي كان شرطها تنازل اسرائيل عن أراضي ال٦٧ مع تبادل اراضي يقابلها الاعتراف وعقد معاهدات سلام مع