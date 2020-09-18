الشيخ خضر عدنان: استشهاد الطبيب جبارين جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا

اعتبر القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان أن استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين إثر إصابته بسكتة قلبية بعد إلقاء جنود الاحتلال قنبلة صوت بجانبه، بأنه جريمة جديدة تضاف لسجله الدموي بحق شعبنا.

و قال عدنان في تصريح له تعقيباً على استشهاد الطبيب إن الاحتلال لا يميز في جرائمه بين فلسطيني وآخر، داعيا الجسم الطبي الفلسطيني للتحرك غضبا في وجه الإحتلال لجريمته بحق الطبيب جبارين.

كما طالب عدنان نقابات الأطباء الحرة في العالم للغضب لروح زميلهم الطبيب الشهيد جبارين.

و لفت القيادي عدنان الى أن حاجز برطعة الاحتلالي هو حاجز للموت كما كل حواجز الاحتلال بالقدس والضفة المحتلة.

و طالب جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارين عقب صلاة العصر من جامع جنين الكبير.

و استشهد طبيب الاسنان جبارين بعد قيام جنود الاحتلال باطلاق قنبلة صوتية نحوه، مما أدى لاصابته بسكتة قلبية نقل على اثرها الى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده.