وزيرة الصحة: 8 حالات وفاة و 692 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 8 حالات وفاة و 692 اصابة بفيروس كورونا، في الاراضي الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

و اشارت الكيلة في التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) ومواطنة من محافظة الخليل (57 عاما)، ومواطن من محافظة بيت لحم (40 عاما)، ومواطن من محافظة قلقيلية (32 عاما)، مواطن من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (131)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (97)، جنين (34)، أريحا والأغوار (29)، طوباس (7)، سلفيت (14)، طولكرم (49)، قطاع غزة (47)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (134).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (185)، محافظة طولكرم (18)، محافظة طوباس (12)، محافظة سلفيت (10)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (48)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7ذ مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.