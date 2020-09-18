المواطنون يقيمون صلاة الجمعة على اراضيهم المهددة بالاستيلاء شرق طولكرم

أدى عشرات المواطنين في طولكرم، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة الجبل "الوسطاني"، الذي يصل بين قرى جبارة، والراس، وشوفة جنوب وشرق طولكرم.

ودعت فصائل العمل الوطني، والفعاليات الشعبية في تلك القرى، الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومنع الاستيلاء عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية.

وقال أمين سر حركة فتح في شوفة مراد دروبي: "إن أبناء طولكرم وقرى الكفريات أدوا صلاة الجمعة في هذه الأراضي، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، الذين حاصروا منطقة الجبل بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر".

وأضاف أن إقامة الصلاة هنا هي رسالة إلى العالم أجمع بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، ونحن أصحاب الحق والقرار على أرضنا.